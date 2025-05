Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, schlug in seinen neuesten Äußerungen einen ausgewogenen Ton an und hob die Stärke der jüngsten US-Daten hervor, während er die anhaltende Unsicherheit im Handel anerkennt.Wichtige ZitateDie jüngsten Wirtschaftsdaten waren sehr gut.Der Arbeitsmarkt ist ziemlich ausgewogen.Das Wachstum im ersten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...