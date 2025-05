© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Novo Nordisk verliert seinen CEO - und laut Analysten auch an Boden in den USA. Der Wegovy-Hersteller müsse stärker auf Trump & Co. reagieren. Ein CEO aus den USA sei da keine schlechte Idee, heißt es.Während Novo Nordisk nach einem Nachfolger für CEO Lars Fruergaard Jorgensen sucht, fordern Analysten zunehmend einen strategischen Neuanfang - idealerweise mit einer Führungskraft aus den USA. Denn dort liegt der mit Abstand wichtigste Markt für den dänischen Pharmakonzern und sein Flaggschiffprodukt Wegovy. In den USA läuft Novo hinter Eli Lilly her, dessen Medikament Zepbound bei Verschreibungen inzwischen deutlich vorne liegt. Das hat laut Barclays-Analystin Emily Field auch strukturelle …