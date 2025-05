EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Der Vorstand der Wolford AG hat heute die Bezugsfrist der von der ordentlichen Hauptversammlung der Wolford AG am 17.12.2024 beschlossenen, ordentlichen Kapitalerhöhung des Grundkapitals von EUR 46.337.596,80 um bis zu EUR 40.970.174,40 auf bis zu EUR 87.307.771,20 durch Ausgabe von bis zu 8.535.453 neuen Aktien mit 22. Mai 2025 bis 5. Juni 2025 festgelegt.



Wie bereits von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen, beträgt der Bezugspreis je neuer Aktie EUR 4,80. Das Bezugsverhältnis beträgt 9:8 (9 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 8 neuen Stammaktie). Die Bezugsaufforderung wird am 20. Mai 2025 im EVI veröffentlicht.



Die Veröffentlichung des Informationsdokuments für das Angebot der neuen Aktien in Österreich erfolgt ab heute auf der Website der Wolford AG (https://company.wolford.com/wp-content/uploads/german/2025/05/Wolford-Annex-IX-Information-Document.pdf) und steht am Sitz der Gesellschaft (Wolfordstraße 1, 6900 Bregenz) während üblicher Geschäftszeiten kostenlos zur Verfügung.



Disclaimer: Ein öffentliches Angebot von neuen Aktien der Wolford AG wird ausschließlich in der Republik Österreich auf Grundlage eines und gemäß Prospekt-Verordnung veröffentlichten Informationsdokuments erfolgen. Die neuen Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert. Die Wolford AG beabsichtigt keinen Teil des Angebots in den USA zu registrieren. Es wird kein öffentliches Angebot von neuen Aktien in den USA oder in anderen Ländern ausgenommen der Republik Österreich stattfinden.





