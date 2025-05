Chinas Wirtschaft blieb im April widerstandsfähig, selbst als die US-Gegenseitigkeitszölle und die "Tit-for-tat"-Zölle in Kraft traten. Wie bei den Exporten hielt sich die Abschwächung der Industrieproduktion (IP) in Grenzen, da sich die Vorzieheffekte in anderen Märkten fortsetzten, nachdem die USA ihre gegenseitigen Zölle ausgesetzt hatten, so der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...