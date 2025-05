Original-Research: Jaguar Health Inc - from First Berlin Equity Research GmbH



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Jaguar Health Inc

Company Name: Jaguar Health Inc

ISIN: US47010C8055



Reason for the research: Initiation of Coverage Recommendation: Buy

from: 19.05.2025

Target price: USD 60.00

Target price on sight of: 12 months

Last rating change: -

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research on 19/05/2025 initiated coverage on Jaguar Health, Inc. (ISIN: US47010C8055/ Bloomberg: JAGX US). Analyst Christian Orquera placed a BUY rating on the stock, with a USD 60.00 price target.

Abstract:

Jaguar Health Inc (Jaguar) is a commercial-stage pharmaceutical company leveraging plant-based, sustainably derived medicines to address gastrointestinal (GI) health challenges. Its flagship product, crofelemer (marketed as Mytesi), has FDA approval for the symptomatic relief of diarrhoea in patients with HIV/AIDS on antiretroviral therapy - a niche indication generating net sales of ~USD10-12m per year. The drug candidate has also completed a phase 3 trial in cancer therapy-related diarrhoea (CTD). Crofelemer did not meet the primary endpoint across all 10 cancer types. However, an analysis presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium in the US in 2024, showed a statistically significant improvement of 13.4 percentage points in diarrhoea management with crofelemer compared to placebo in the predefined subgroup of patients with breast cancer (BCTD). This subgroup accounted for 62.7% of participating patients. This positive data may be sufficient to allow for supplemental approval in the US for the BCTD subgroup of patients, with or without the need of a confirmatory trial. The candidate is also in clinical development for diarrhoea and reduction in the need for total parenteral nutrition (TPN) support associated with severe rare and orphan diseases such as microvillus inclusion disease (MVID) and short bowel syndrome with intestinal failure (SBS-IF). Initial recent proof-of-concept (POC) data was encouraging and additional results are expected in 2025, which could lead to valuable corporate partnering opportunities, potential early approval (MVID) and a reimbursed early access programme in Europe (SBS-IF). With a robust pipeline targeting diseases with significant unmet needs, Jaguar is well positioned for growth. In response to a recent Letter of Interest to acquire Jaguar, the company initiated defensive measures, signalling their confidence in the business' future potential. Based on our SOTP valuation model, we initiate coverage of Jaguar with a Buy rating and a price target of USD60.



First Berlin Equity Research hat am 19.05.2025 die Coverage von Jaguar Health, Inc. (ISIN: US47010C8055/ Bloomberg: JAGX US) aufgenommen. Analyst Christian Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von USD 60,00.



Zusammenfassung:

Jaguar Health Inc. (Jaguar) ist ein pharmazeutisches Unternehmen in der Entwicklungsphase, das pflanzliche, nachhaltig gewonnene Arzneimittel zur Behandlung von Magen-Darm-Problemen einsetzt. Das Flaggschiff des Unternehmens, Crofelemer (vermarktet als Mytesi), ist von der FDA für die symptomatische Linderung von Durchfall bei HIV/AIDS-Patienten unter antiretroviraler Therapie zugelassen - eine Nischenindikation, die einen Nettoumsatz von ca. USD 10-12 Mio. pro Jahr generiert. Der Medikamentenkandidat hat außerdem eine Phase-3-Studie zur krebstherapiebedingten Diarrhoe (CTD) abgeschlossen. Crofelemer hat den primären Endpunkt bei allen 10 Krebsarten nicht erreicht. Eine 2024 auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium in den USA vorgestellte Analyse zeigte jedoch eine statistisch signifikante Verbesserung von 13,4 Prozentpunkten beim Durchfallmanagement mit Crofelemer im Vergleich zum Placebo in der vordefinierten Untergruppe von Patienten mit Brustkrebs (BCTD). Diese Untergruppe machte 62,7 % der teilnehmenden Patientinnen aus. Diese positiven Daten könnten ausreichen, um in den USA eine Zulassung für die Untergruppe der BCTD-Patientinnen zu erhalten, mit oder ohne die Notwendigkeit einer ergänzenden Studie. Der Medikamentenkandidat befindet sich auch in der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Durchfall und zur Verringerung des Bedarfs an totaler parenteraler Ernährung (TPN) im Zusammenhang mit schweren seltenen und Orphan-Krankheiten wie der Mikrovillus-Einschlusskrankheit (MVID) und dem Kurzdarmsyndrom mit intestinalem Versagen (SBS-IF). Erste, kürzlich veröffentlichte Proof-of-Concept-Daten (POC) waren ermutigend, und für 2025 werden weitere Ergebnisse erwartet, die zu wertvollen Möglichkeiten für Partnerschaften mit Unternehmen, einer potenziellen frühen Zulassung (MVID) und einem erstattungsfähigen Frühzugangsprogramm in Europa (SBS-IF) führen könnten. Mit einer robusten Pipeline, die auf Krankheiten mit erheblichem ungedecktem Bedarf abzielt, ist Jaguar gut für Wachstum positioniert. Als Reaktion auf ein kürzlich eingegangenes Interessenbekundungsschreiben zur Übernahme von Jaguar hat das Unternehmen Abwehrmaßnahmen eingeleitet und damit sein Vertrauen in das eigene Zukunftspotenzial zum Ausdruck gebracht. Auf der Grundlage unseres SOTP-Bewertungsmodells nehmen wir die Coverage von Jaguar mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von USD60 auf.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32672.pdf

