Der mexikanische Peso gewinnt gegenüber dem US-Dollar an Boden, da die Herabstufung der US-Staatsanleihen durch Moody's auf den Greenback drückt.Die Federal Reserve wird am Montag den Diskontsatz überprüfen, was potenziell die kurzfristigen Finanzierungsbedingungen beeinflussen könnte.USD/MXN handelt vorsichtig unter dem wichtigen psychologischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...