CATL, weltgrößter Batteriehersteller und Tesla-Zulieferer, feiert in Hongkong den größten Börsengang 2025 - und das trotz wachsender Spannungen mit den USA.Der weltgrößte Batteriehersteller CATL startet am Dienstag, den 20. Mai, den Handel an der Börse in Hongkong. Mit einem Emissionserlös von 4,6 Milliarden US-Dollar markiert das Listing den bislang größten Börsengang des Jahres weltweit. CATL, Zulieferer von Tesla, Volkswagen, Toyota sowie chinesischen EV-Herstellern wie Nio und Xpeng, weitet damit seinen Zugang zu internationalem Kapital aus. Das Debüt erfolgt zu einem Ausgabepreis von 263 Hongkong-Dollar (etwa 33,63 US-Dollar) je Aktie - dem oberen Ende der Preisspanne. CATL ist bereits …