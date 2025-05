© Foto: Baader Bank

Donald Trump gibt sich als harter Zollverhandler und als Friedensstifter. Was steckt hinter seiner Doppelrolle? Robert Halver, Kapitalmarktanalyst bei der Baader Bank, sieht darin vor allem eines: politische Realität.Halver warnt davor, die neue Gelassenheit an den Märkten zu überschätzen. Zwar sei ein Handelsdeal im Sommer denkbar, doch die Unsicherheit bleibe hoch. Auch die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody's sei ein Alarmsignal: "Das goldene Zeitalter, das Trump versprochen hat, wirkt gerade ziemlich blechern." Trotz allem rät Halver Anlegern zur Gelassenheit: Investiert bleiben, Chancen nutzen - vor allem in Technologie und im europäischen Mittelstand. "Festgeld ist …