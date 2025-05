EUR/USD handelt am Montag in der Nähe der 1,13-Zone nach einem starken intraday Anstieg.Das Paar behält eine bullische Tendenz bei, trotz gemischter kurzfristiger Signale.Wichtige Unterstützung ist unter 1,1230 gebündelt, mit Widerstand in der Nähe von 1,1280.Das EUR/USD-Paar handelt am Montag in der Nähe der 1,13-Zone und spiegelt eine starke intraday ...

Den vollständigen Artikel lesen ...