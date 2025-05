Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag eine über weiten Strecken leicht negative Tendenz zum Schluss abgeschüttelt und fester geschlossen. Der Leitindex SMI hatte sich bis kurz vor Schluss in sehr engen Spannen leicht im Minus bewegt. Das Geschäft verlief laut Händlern ruhig. Nach dem starken Lauf der vergangenen Woche hätten sich die Marktteilnehmer zurückgehalten, hiess es am Markt. Zum einen fehlten Impulse, da die die Berichtsaison ...

Den vollständigen Artikel lesen ...