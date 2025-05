Trotz der positiven Aussichten stehen die Exporteure unter dem Druck steigender Transportkosten. Laut ProCitrus werden Perus Zitrusexporte in diesem Jahr voraussichtlich um 10-12 % in der Menge wachsen und damit über den 304.447 Tonnen liegen, die in dem Jahr 2024 erreicht wurden, berichtet Fructidor.com. Bildquelle: Pixabay Dieser Anstieg ist vor allem auf Frühmandarinen und...

