Huelva, in Spanien, wird erneut zu dem globalen Treffpunkt der Beerenbranche, wenn der 10. Internationale Blaubeer-Kongress am 18. und 19. Juni, in der Casa Colón (Kolumbus-Haus) stattfindet. Bildquelle: Pixabay Bei dieser Ausgabe stehen Schlüsselthemen wie Wassermanagement, Bodendesinfektion, der Zugang zu neuen Märkten und die sozioökonomischen Auswirkungen des...

Den vollständigen Artikel lesen ...