EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

SFC Energy AG legt mit dem ersten Quartal 2025 solides Fundament für weiteres Wachstum und bestätigt Expansionskurs sowie Jahresziele



20.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy AG legt mit dem ersten Quartal 2025 solides Fundament für weiteres Wachstum und bestätigt Expansionskurs sowie Jahresziele Umsatz und Ergebnis aufgrund eines Großprojektes in Indien in Q1/2024 erwartungsgemäß unter Vorjahr

Konzernumsatz bei TEUR 38.620 (Q1/2024: TEUR 40.048)

EBITDA bereinigt bei TEUR 6.317 (Q1/2024: TEUR 8.997); EBITDA-Marge bereinigt bei 16,4 % (Q1/2024: 22,5 %)

EBIT bereinigt bei TEUR 4.515 (Q1/2024: TEUR 7.548); EBIT-Marge bereinigt bei 11,7 % (Q1/2024: 18,8 %)

Starke Wachstumsraten in Europa mit 34 % und in den USA mit 61 %

Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt Brunnthal/München, Deutschland, 20. Mai 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Quartal 2025. Vorstandsbericht Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Das erste Quartal 2025 markiert für SFC das zweitbeste Auftaktquartal der Unternehmensgeschichte und mit dem ausgesprochen soliden Jahresstart sind wir durchaus zufrieden und voll auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen. Erwartungsgemäß lagen Umsatz und Ergebnis unter dem Niveau des außergewöhnlich starken ersten Quartals 2024, allerdings deutlich über den durchschnittlichen Quartalsumsätzen bzw. -ergebnissen des Vorjahres. Zudem profitieren wir von einer zunehmend besseren Verteilung unseres Geschäfts über die Märkte und Regionen. Besonders erfreulich ist das starke Wachstum in Europa mit rund 34 % und in den USA mit rund 61 %, wobei Letzteres auch Vorzieheffekte vor dem Hintergrund möglicher Zollimplikationen reflektiert. Im Vorjahr profitierte der Bereich Clean Energy von einem Großprojekt in Indien, welches zu einem ausgesprochen hohen Umsatz in Asien führte - allein dieser Großauftrag lag bei über EUR 10 Mio. Bereinigt um diesen Wert zeigt sich insgesamt eine sehr gute Entwicklung: Die Umsätze liegen deutlich über dem Durchschnitt der übrigen Quartale 2024 und unterstreichen die kontinuierlich hohe Nachfrage nach unseren sauberen, zuverlässigen und netzunabhängigen Brennstoffzellenlösungen. Weiterhin erfreulich entwickelte sich zudem das Segment Clean Power Management mit einem Wachstum von 10,7 %. Das erste Quartal bestätigt damit den positiven Trend - bei stabiler Bruttomarge von rund 44 % - und bildet eine solide Basis für das laufende Geschäftsjahr 2025. Die in den vergangenen beiden Jahren getätigten Investitionen in internationale Präsenz, Kapazitäten sowie (IT-)Systeme und Strukturen spiegeln sich in unserer Kostenstruktur wider und schaffen die Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Für den weiteren Jahresverlauf erwarten wir erhebliche zusätzliche Wachstumsimpulse aus unserem neu akquirierten Wasserstoffbrennstoffzellengeschäft in Skandinavien sowie aus substanziellem Folgegeschäft im Bereich Verteidigung und öffentliche Sicherheit in Indien, ausgewählten NATO-Nationen und auch Nordamerika. Mögliche negative Effekte des aktuellen Zollstreites zwischen den USA und der EU konnten wir bisher durch das Vorziehen von Lieferungen unmittelbar adressieren. Gleichzeitig schaffen wir mit dem Aufbau lokaler Fertigungskapazitäten nachhaltige und langfristige Lösungen. Der Hochlauf unserer neuen Konzerngesellschaften in Dänemark und in den USA verläuft plangemäß." Umsatz- und Auftragsentwicklung Im Zeitraum 1. Januar bis 31. März 2025 erwirtschaftete der SFC Energy Konzern einen Umsatz von TEUR 38.620 (Q1/2024: TEUR 40.048). Damit liegt der Umsatz leicht (3,6 % bzw. TEUR 1.428) unter dem des außergewöhnlich starken Vorjahresquartals, das maßgeblich durch die Auslieferung eines Großauftrages in Indien im Kernzielmarkt Defense und öffentliche Sicherheit geprägt war. Unter Berücksichtigung dieses außerordentlichen Effekts weist das erste Quartal 2025 ein solides Wachstum des Quartalsumsatzes auf: Der Segmentumsatz im Segment Clean Energy bewegte sich deutlich über dem Niveau der übrigen Quartale des Geschäftsjahres 2024. Regional betrachtet zeigten Europa (ohne Deutschland), Deutschland und Nordamerika mit Wachstumsraten von jeweils deutlich über 20 % die stärkste Dynamik. Dadurch haben sich die Anteile am Konzernumsatz der Region Europa (ohne Deutschland) auf 42,0 % (Q1/2024: 29,8 %) und der Region Nordamerika auf 41,6 % (Q1/2024: 32,5 %) deutlich erhöht. Umsatz nach Segmenten in TEUR Q1/2025 Q1/2024 Clean Energy 28.388 30.804 Clean Power Management 10.231 9.244 Gesamt 38.620 40.048

Im Berichtszeitraum betrugen die Auftragseingänge TEUR 17.786. Der Auftragsbestand belief sich zum 31. März 2025 auf TEUR 84.675 (31. Dezember 2024: TEUR 104.583). Segmententwicklung Der Umsatz im Segment Clean Energy nahm im ersten Quartal 2025 um 7,8 % auf TEUR 28.388 im Vergleich zu TEUR 30.804 im Vorjahresquartal ab. Der geringere Quartalsumsatz des Segments ist, wie vorstehend ausgeführt, ausschließlich auf den bedingt durch den außerordentlichen Vorjahreseffekt signifikant geringeren Umsatz mit Brennstoffzellenlösungen im Bereich Defense und öffentliche Sicherheit (Indien) zurückzuführen. Der Umsatz mit Brennstoffzellenlösungen für industrielle Anwendungen - die den größten Beitrag zum Segmentumsatz leisteten - konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ca. 15 % gesteigert werden. Das Segment Clean Energy, dessen Anteil am Konzernumsatz im Berichtsquartal leicht auf 73,5 % (Q1/2024: 76,9 %) abgenommen hat, blieb das umsatzstärkere Segment. Im Gegenzug erhöhte sich der Umsatzanteil des Segments Clean Power Management am Konzernumsatz deutlich auf 26,5 % (Q1/2024: 23,1 %). Der Umsatz in diesem Segment stieg im Berichtsquartal um 10,7 % auf TEUR 10.231 nach TEUR 9.224 im Vorjahr, da das Geschäft mit Power Management Lösungen deutlich zulegen konnte. Ergebnisentwicklung Die Bruttoergebnismarge des Konzerns blieb stabil und lag im Berichtsquartal mit 44,3 % (Q1/2024: 44,7 %) nahezu auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Allerdings folgte aus dem leichten Rückgang des Konzernumsatzes auch eine Verringerung des Bruttoergebnisses vom Umsatz um 4,3 % bzw. TEUR 766 auf TEUR 17.127 (Q1/2024: TEUR 17.893) im Vergleich zur Vorjahresperiode. Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR Q1/2025 Q1/2024 Clean Energy 13.931 15.296 Clean Power Management 3.197 2.597 Gesamt 17.127 17.893

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA nahm im ersten Quartal 2025 aufgrund des geringeren Umsatzes in Verbindung mit unter anderem daraus resultierenden relativ höheren operativen Kosten gegenüber dem Vorjahreswert auf TEUR 6.317 (Q1/2024: TEUR 8.997) ab. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 16,4 % (Q1/2024: 22,5 %) zwar unter dem Niveau des Vorjahresquartals, allerdings über dem Niveau des Geschäftsjahres 2024 (15,2 %). Das um Sondereffekte bereinigte EBIT belief sich auf TEUR 4.515 (Q1/2024: TEUR 7.548). Die daraus resultierende bereinigte EBIT-Marge von 11,7 % (Q1/2024: 18,8 %) lag damit zwar unter dem Niveau des Vorjahresquartals, jedoch ebenfalls über der Marge des Geschäftsjahres 2024 (10,7 %). Das erste Quartal 2025 wurde mit einem Konzernperiodenergebnis von TEUR 2.273 (Q1/2024: TEUR 5.248) abgeschlossen. Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie gemäß IFRS belief sich im Berichtsquartal auf EUR 0,13 (Q1/2024: EUR 0,30 bzw. EUR 0,29). Bilanz Die Eigenkapitalquote lag zum 31. März 2025 mit 71,9 % in etwa auf dem Niveau des Bilanzstichtages 2024 (71,7 %). Die Nettofinanzposition (frei verfügbare Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) blieb zum 31. März 2025 mit TEUR 56.188 (31. Dezember 2024: TEUR 56.359) ebenfalls nahezu konstant. Zum 31. März 2025 beschäftigte der SFC Energy-Konzern 488 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2024: 470). Prognose 2025 Nach einem erwartungsgemäßen und ausgesprochen soliden Start in das Geschäftsjahr 2025 sieht sich SFC Energy weiterhin auf Kurs, die Umsatz- und Ergebnisziele für das laufende Jahr zu erreichen. Beide Segmente - Clean Energy und Clean Power Management - verzeichneten in den ersten drei Monaten eine solide Umsatzentwicklung. In Verbindung mit dem aktuellen Auftragsbestand bestätigt der Vorstand die am 25. Februar 2025 veröffentlichte Jahresprognose, die einen konsolidierten Umsatz im Korridor von EUR 160,6 Mio. bis EUR 180,9 Mio. (2024: EUR 144,8 Mio.) vorsieht. Weiterhin erwartet der Vorstand ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von EUR 24,7 Mio. bis EUR 28,2 Mio. (2024: EUR 22,0 Mio.) sowie ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 17,5 Mio. bis EUR 20,6 Mio. (2024: EUR 15,6 Mio.). Kennzahlen Q1 2025/Q1 2024 In TEUR 01.01.-31.03.2025 01.01.-31.03.2024 Umsatz 38.620 40.048 Bruttoergebnis vom Umsatz 17.127 17.893 Bruttomarge 44,3 % 44,7 % EBITDA 4.723 8.640 EBITDA-Marge 12,2 % 21,6 % EBITDA bereinigt 6.317 8.997 EBITDA-Marge bereinigt 16,4 % 22,5 % EBIT 2.921 7.191 EBIT-Marge 7,6 % 18,0 % EBIT bereinigt 4.515 7.548 EBIT-Marge bereinigt 11,7 % 18,8 % Konzernperiodenergebnis 2.273 5.248 Auftragsbestand* 84.675 104.583

* Zum 31. März 2025/31. Dezember 2024 Detaillierte Finanzinformationen Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2025 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com als Download zur Verfügung. Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 20. Mai 2025, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=8481167&linkSecurityString=1478b1b5f1



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).



SFC Energy IR Kontakt und Pressekontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com * * * Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



20.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com