Der US-Chipriese Nvidia sieht den Umsatzausfall im Zuge der verschärften Exportbeschränkungen noch höher als bereits gemeldet. Zudem sieht Nvidia-CEO Jensen Huang die Gefahr, dass sich langfristig in China eine eigene KI-Industrie entwickeln wird, die in Konkurrenz zur amerikanischen steht. Gleichzeitig kündigte Nvidia an, weiter kräftig in KI investieren zu wollen.Nvidia beziffert die durch verschärfte Exportauflagen der US-Regierung entstandenen Umsatzeinbußen auf rund 15 Milliarden Dollar. Diese ...

