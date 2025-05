Der USD kämpft am Dienstag weiterhin um nennenswerte Kursgewinne.Wetten auf weitere Zinssenkungen der Fed halten die USD-Bullen in der Defensive.Die nachlassenden Rezessionsängste in den USA halten die USD-Bären davon ab, aggressive Wetten abzuschließen.Der US Dollar Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Währungskorb abbildet, bewegt sich ...

