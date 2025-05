Zürich - Am Devisenmarkt steht der US-Dollar nach der Herabstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Moody's auch am Dienstag im Fokus des Märkte. Der Greenback kostet aktuell 0,8338 Franken und hat damit eine kleine Erholungsbewegung im späten US-Handel bereits wieder abgebrochen. Die US-Valuta hatte am Montag nach der Herabstufung durch Moody's deutlich unter Druck gestanden. Auch der Euro notiert mit zuletzt 1,1259 Dollar wieder höher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...