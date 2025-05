Wird die US-Staatsverschuldung das nächste große Thema an den Märkten? Die Ratingagentur Moody's hat den USA die höchste Bonitätsnote entzogen. Bereits 2011 hatte S&P die Bestnote entzogen, 2023 folgte Fitch. Zu einem Absturz der Aktienmärkte kam es am Montag nicht: Dazu war der Schritt der Ratingagentur nicht überraschend genug. Doch eine Reaktion am Bondmarkt war durchaus zu sehen: Die Renditen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...