Die Bilfinger-Aktie liegt seit Jahresbeginn mit fast +60% im Plus und gehört damit zu besten Titeln im Index der mittelgroßen deutschen Werte MDAX. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen frische Zahlen vorgelegt. Wie sind diese einzuschätzen und wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Solider Jahresstart Der Industriedienstleister ist mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn ins neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal stiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...