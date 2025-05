© Foto: Kyodo

Nippon Steel will bis zu 14 Milliarden US-Dollar in die US-Stahlindustrie investieren. Damit will man Trump von der Übernahme von U.S. Steel überzeugen. Die Aktie von U.S. Steel legt nachbörslich zu. Die Details. Der japanische Stahlriese erhöht im Bieterrennen um U.S. Steel den Einsatz deutlich. Laut Reuters-Insiderberichten und einem internen Dokument plant der Konzern Investitionen von insgesamt 14 Milliarden US-Dollar in die US-Stahlsparte, darunter bis zu vier Milliarden US-Dollar für ein neues Stahlwerk. Die Bedingung: Die Regierung Trump muss der Übernahme von U.S. Steel zustimmen. Kern des neuen Plans ist ein umfassendes Ausbauprogramm für die Infrastruktur von U.S. Steel. Bis 2028 …