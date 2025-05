Der DAX eröffnet erstmals über 24.000 Punkte. Das treibt den deutschen Leitindex jetzt an. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von Schott Pharma und J.P. Morgan. Die vage Hoffnung auf eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine hat dem DAX nach seinem Rekordhoch vom Wochenauftakt am Dienstag eine weitere Bestmarke beschert. Der Leitindex stieg zu Handelsbeginn kurzzeitig über die runde Marke von 24.000 Punkten und notierte zuletzt 0,1 Prozent im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...