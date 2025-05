EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Mutares legt Geschäftsbericht 2024 vor: Konzernumsatz steigt auf über EUR 5,2 Mrd. - Jahresüberschuss der Mutares-Holding bei EUR 108,3 Mio. - Dividende von EUR 2,00 je Aktie geplant Umsatzerlöse der Mutares-Holding aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees steigen im Geschäftsjahr 2024 um 6 % auf EUR 109,8 Mio. (Vorjahr: EUR 103,6 Mio.)

Dividende für Geschäftsjahr 2024 von EUR 2,00 je Aktie geplant

Umsatzerlöse im Konzern steigen im Geschäftsjahr 2024 um 12 % auf EUR 5.261,6 Mio. (Vorjahr: EUR 4.689,1 Mio.)

Listing von Steyr Motors und Verkauf von Frigoscandia waren wesentliche Ergebnistreiber im Geschäftsjahr 2024

Kurz- und mittelfristige Ziele bekräftigt München, 20. Mai 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) ("Mutares" oder "Mutares-Holding" und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, "Mutares-Konzern") hat heute den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Damit bestätigt Mutares die am 28. April 2025 vorgelegten vorläufigen Geschäftszahlen. "Mit der Vorlage unseres uneingeschränkt testierten Geschäftsberichts 2024 bestätigen wir die bereits kommunizierten vorläufigen Zahlen vollumfänglich. Die solide Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres bestärkt uns in unserem Kurs - und wir blicken mit Zuversicht und klarer Strategie in die Zukunft. Unser Ziel ist es, in den nächsten Monaten mit forcierten Exit-Aktivitäten die Früchte unserer langjährigen Aufbauarbeit zu ernten", kommentiert Robin Laik, CEO von Mutares. Umsatzwachstum auf Holding- und Konzernebene durch Portfolioausbau Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, die aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, stiegen im Geschäftsjahr 2024 wie vorläufig gemeldet um 6 % auf EUR 109,8 Mio. (Vorjahr: EUR 103,6 Mio.). Der Anstieg ist auch eine Folge des aufgrund der hohen Akquisitionsaktivität deutlich vergrößerten Portfolios, dem ein korrespondierender Ausbau der operativen Beratungskapazitäten folgte. Der handelsrechtliche Jahresüberschuss der Mutares-Holding für das Geschäftsjahr 2024 wird mit EUR 108,3 Mio. (Vorjahr: EUR 102,5 Mio.) ebenfalls bestätigt. Einen wesentlichen Beitrag zum Anstieg im Jahr 2024 leisteten der erfolgreiche Verkauf von Frigoscandia im ersten Quartal 2024 sowie die Gewinne durch den Verkauf und die Einbringung von Aktien an der seit dem vierten Quartal 2024 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelisteten Defense-Tochter Steyr Motors AG ("Steyr Motors"). Aus den Exits von Portfolio-Unternehmen und dem Verkauf von Aktien an der Steyr Motors resultierte im Geschäftsjahr 2024 ein Liquiditätszufluss für die Mutares-Holding von ca. EUR 70 Mio. Der Mutares-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2024 wie kommuniziert Umsatzerlöse von EUR 5.261,6 Mio. (Vorjahr: EUR 4.689,1 Mio.). Der Anstieg ist auf die hohe Akquisitionsaktivität in den Geschäftsjahren 2023 sowie 2024 und den dadurch bedingten Ausbau des Portfolios zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wurde erneut durch Gewinne aus dem Erwerb von Portfoliounternehmen unter Marktwert ("Bargain Purchase") begünstigt und belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf EUR 117,1 Mio. (Vorjahr: EUR 756,9 Mio.). Das insbesondere um Einflüsse aus Veränderungen des Portfolios bereinigte Adjusted EBITDA[1] des Mutares-Konzerns lag im Geschäftsjahr 2024 dagegen bei EUR -85,4 Mio. (Vorjahr: EUR +3,5 Mio.). Dabei wurden die positiven Effekte aus erfolgreich umgesetzten operativen Restrukturierungsprogrammen innerhalb des Portfolios von gegenläufigen Effekten aus der Akquisition defizitärer Beteiligungen sowie den Auswirkungen der schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung speziell im Segment Automotive & Mobility überlagert. Dividendenvorschlag von EUR 2,00 je Aktie Mutares verfolgt eine Dividendenpolitik, mit der die Anteilseigner unmittelbar und fortwährend am Unternehmenserfolg beteiligt werden sollen und gleichzeitig die kurz- und mittelfristige Entwicklung der Mutares vorangetrieben werden kann. Für das Geschäftsjahr 2024 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der am 2. Juli 2025 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt EUR 2,00 je Aktie vor. Dieser Dividendenbetrag entspricht der im Zuge der 2023 erfolgten Aktualisierung der Dividendenpolitik festgelegten jährlichen Mindestdividende. Ausblick Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 plant Mutares weitere erfolgreiche Exits: Verkaufsprozesse für Portfoliounternehmen mit einem kumulierten Umsatz von EUR 1,85 Mrd. wurden bereits angestoßen, woraus Bruttoerlöse von mehr als EUR 200 Mio. für die Mutares-Holding erzielt werden sollen. Darüber hinaus bekräftigt Mutares die kommunizierten kurz- und mittelfristigen Ziele. Diese sehen bis zum Jahr 2028 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf EUR 10 Mrd. sowie einen Jahresüberschuss der Mutares-Holding von EUR 200 Mio. vor. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand weiterhin einen Anstieg der Umsatzerlöse im Mutares-Konzern auf EUR 6,5 Mrd. bis EUR 7,5 Mrd. Für die Mutares-Holding wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in einer Bandbreite von EUR 130 Mio. bis EUR 160 Mio. erwartet. Der Geschäftsbericht 2024 der Mutares SE & Co. KGaA steht unter www.mutares.com im Bereich Investor Relations als Download zur Verfügung. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com Ansprechpartner Presse Deutschland CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk [1] Die Grundlage für die Berechnung des Adjusted EBITDA des Mutares-Konzerns bildet das Konzern-EBITDA, bereinigt um transaktionsbedingte Effekte (Gewinne aus dem günstigen Erwerb von Portfoliounternehmen bzw. Entkonsolidierungsgewinne oder -verluste als Entkonsolidierungseffekte) sowie Restrukturierungs- und sonstige Einmalaufwendungen bzw. -erträge.



