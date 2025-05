EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP in der ISG Provider Lens Studie 2025 für Microsoft AI und Cloud Ecosystem ausgezeichnet



20.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pliezhausen, 20. Mai 2025 - DATAGROUP wurde in der aktuellen ISG Provider Lens Studie für das Microsoft AI and Cloud Ecosystem mehrfach ausgezeichnet: Als "Leader" in den Bereichen "Managed Services for Azure - Midmarket" und "AI Services for the Microsoft Clouds" sowie als "Rising Star" im Bereich "Microsoft 365 Services - Midmarket". Die ausgezeichneten Leistungen gehören als Bestandteil der Cloud Services zur CORBOX, dem modular aufgebauten IT-Service-Portfolio von DATAGROUP. Diese Anerkennungen bestätigen die Innovationskraft und strategische Kompetenz des IT-Dienstleisters in der Begleitung von Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft.



Im dynamischen Marktumfeld der Managed Public Cloud Services wurde DATAGROUP als "Leader" im Quadranten "Managed Services for Azure - Midmarket" positioniert. Die als Leader eingeordneten Anbieter verfügen über ein hoch attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition und erfüllen daher alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Bewertet wurden hier erweiterte Services rund um Microsoft Azure, einschließlich Kubernetes-Integration, Multicloud-Management und datengestützter Analytik - Leistungen, die DATAGROUP im Rahmen der CORBOX Cloud Services bereitstellt. Mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Compliance und FinOps liefert DATAGROUP automatisierte und KI-gestützte Services, die Kunden eine skalierbare, kosteneffiziente und hochverfügbare IT-Infrastruktur ermöglichen.



Leader im Zukunftsmarkt Künstliche Intelligenz

Auch im Bereich "AI Services for the Microsoft Clouds" wurde DATAGROUP als "Leader" ausgezeichnet. Hier überzeugte das Unternehmen mit seiner strategischen Vision und der Integration von Microsoft KI-Technologien in Azure und Microsoft 365, ebenfalls Teil der DATAGROUP Cloud Services. Die angebotenen KI-gestützten Services fördern die Automatisierung von Geschäftsprozessen, verbessern die Datenanalyse und unterstützen fundierte Entscheidungsfindungen - immer unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Compliance-Standards.

Axel Oppermann, federführender Analyst der Studie, betont: "DATAGROUP optimiert den Einsatz von Microsoft AI und Cloud-Technologien durch sichere, integrierte Lösungen. Unternehmen profitieren von effizienter Automatisierung, fundierter Beratung und compliance-konformer KI-Implementierung."



Weitblick und Marktverständnis

In der Kategorie "Microsoft 365 Services - Midmarket" erhielt DATAGROUP die Auszeichnung "Rising Star". Diese Auszeichnung erhalten Unternehmen, die ein vielversprechendes Portfolio und die erforderliche Markterfahrung inklusive der notwendigen Roadmap mit Ausrichtung an den wichtigen Markttrends bzw. Kundenanforderungen vorweisen. Die Bewertung hob insbesondere die ganzheitlichen Leistungen hervor, die über einfache Bereitstellung und Migration hinausgehen: Von Governance und technischer Integration über Betrieb und Support bis zur strategischen Weiterentwicklung unterstützt DATAGROUP Unternehmen bei einer sicheren und effizienten Nutzung von Microsoft 365.

"Die Auszeichnungen zeigen, dass unsere strategische Ausrichtung auf Cloud und KI den Nerv der Zeit trifft", erklärt Mark Schäfer, Vorstand Produktion von DATAGROUP. "Mit CORCloud als eines der Kernelemente unserer CORBOX, bieten wir Unternehmen flexibel skalierbare, sicher integrierte IT-Services, angepasst an die Anforderungen moderner Geschäftsmodelle. Unser Multicloud-Management verbindet bei Bedarf auch verschiedene Cloud Services nahtlos und ermöglicht eine perfekte Abstimmung und optimale Skalierbarkeit."



Über ISG Provider Lens

Die ISG Provider Lens Quadranten- Reports bieten Bewertungen von Dienstleistern und kombinieren als einzige Studien dieser Art datengestützte Forschung und Marktanalysen mit praktischen Erfahrungen und Beobachtungen, gestützt auf das globale ISG-Beraterteam. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Sourcing- Partner helfen; die ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen für die Unternehmenskunden von ISG abzugeben. Die Studien decken derzeit Provider mit Angeboten in mehreren Regionen weltweit ab. Weitere Informationen über die ISG Provider Lens Studien finden Sie auf dieser Webseite .



Über ISG

ISG (Nasdaq: III) ist ein globales, KI-orientiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend in der Beschaffung von Technologie und Business-Services und nimmt inzwischen eine Spitzenstellung bei der KI-Nutzung ein; damit kann Organisationen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum verholfen werden.

Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, sein fundiertes Wissen über Anbieter-Ökosysteme und die Kompetenz seiner 1.600 Experten weltweit, die gemeinsam Kunden dabei unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Weitere Informationen unter isg-one.com .



Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.





Kontakt:

DATAGROUP SE

Anke Banaschewski

Investor Relations

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

anke.banaschewski@datagroup.de



20.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com