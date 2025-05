EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Finanzierung

PIERER Mobility AG: Finanzierungspaket für die Sanierung der KTM gesichert



20.05.2025 / 00:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Wels, 20. Mai 2025

PIERER Mobility AG: Finanzierungspaket für die Sanierung der KTM gesichert Sanierungspläne der KTM AG, KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH können fristgerecht erfüllt werden Wie bereits kommuniziert, haben die Gläubiger der KTM AG, der KTM Components GmbH und der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH am 25. Februar 2025 jeweils einen Sanierungsplan mit einer Quote von 30 % genehmigt, der bis zum 23. Mai 2025 zu erfüllen ist. Der Gesamtbetrag zur Finanzierung der Quoten im Rahmen der drei Sanierungspläne beläuft sich auf rund EUR 600 Millionen. Die PIERER Mobility AG und die KTM AG haben soeben, vorbehaltlich des Abschlusses der erforderlichen Verträge, Finanzierungszusagen erhalten, die sicherstellen, dass die Quotenzahlungen zur Erfüllung der Sanierungspläne der KTM AG, der KTM Components GmbH und der KTM Forschungs- & Entwicklungs GmbH fristgerecht bis 23. Mai 2025 erfüllt werden können. Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT. Für weitere Informationen: Investor Relations Mag. Hans Lang & Mag. Melinda Busáné Bellér Tel: +43 676 4140945 bzw. +43 676 4093711 Email: ir@pierermobility.com Website: https://www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz): 41860974; Wertpapierkürzel: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



Ende der Insiderinformation



20.05.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com