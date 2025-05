Die Mutares SE & Co. KGaA hat den testierten Konzernabschluss für 2024 vorgelegt und untermauert damit die bereits am 28. April veröffentlichten vorläufigen Kennzahlen. Vorstandschef Robin Laik betont, dass das Unternehmen mit einem uneingeschränkt testierten Bericht die solide Geschäftsentwicklung bestätigt und nun in den kommenden Monaten die langjährig aufgebauten Werte durch forciertes Exit-Management realisieren will. Holding-Umsatz legt deutlich zu Auf Holding-Ebene erzielten die Management Fees und Beratungsdienstleistungen aus den Portfoliounternehmen einen Umsatzanstieg von 6 % auf 109,8 ...

