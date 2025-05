Ende April/Anfang Mai reichte es noch nicht ganz. Nun war es aber soweit: Vom 12. bis 18. Mai lag der Anteil der Photovoltaik an der Last erstmal mit 30,3 Prozent oberhalb der 30 Prozent-Marke auf Wochenbasis. Der massive Zubau der Photovoltaik in den vergangenen Jahren wirkt sich auf den Anteil der Photovoltaik an der Stromerzeugung aus. Nach Angaben von Bruno Burger, Leiter der Energy-Charts am Fraunhofer ISE, erreichte Solarstrom nun in der Woche zum 12. bis 18. Mai erstmals die Marke von 30 Prozent zu übertreffen. Konkret lag der Anteil der Photovoltaik an der öffentlichen Nettostromerzeugung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...