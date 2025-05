Bern - SBB Cargo Schweiz hat am Dienstag den Abbau von 65 Vollzeitstellen bekanntgegeben. Zwei Drittel fallen im Tessin weg, ein Drittel in der Deutschschweiz. Die Sparte beschäftigt 2250 Personen. Hintergrund des Abbaus ist das defizitäre Geschäft «Kombinierter Verkehr». Die SBB streichen die Ost-West-Achse in diesem Bereich komplett, wie sie am Dienstagmorgen mitteilten. Die Verbindung durch die Alpen bleibt erhalten, zwischen Dietikon ZH und Stabio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...