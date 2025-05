FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS KINGFISHER TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W,) - PRICE TARGET 280 (275) PENCE - BERENBERG CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 5640 (5750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTORIAN PLUMBING PRICE TARGET TO 125 (140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES ACCESSO TECHNOLOGY WITH 'BUY' - TARGET 775 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 1960 (2020) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 550 (670) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1950 (1850) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2520 (2560) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1184 (1095) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1375 (1242) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES OXFORD NANOPORE TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 119 (100) PENCE - RBC CUTS AUCTION TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 500 (540) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS JTC PRICE TARGET TO 1025 (1100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 2625 (2525) PENCE - 'OUTPERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob