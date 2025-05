Karlskoga, Schweden (ots/PRNewswire) -Cell Impact AB (publ) hat einen Vertrag über die Lieferung von Testwerkzeugen an ein führendes Industrieunternehmen in Asien unterzeichnet. Der Abschluss bestätigt das attraktive Angebot von Cell Impact und seine einzigartige Umformtechnologie.Der Vertrag ist ein Folgeauftrag eines Kunden, mit dem Cell Impact bereits Entwicklungsprojekte durchgeführt hat."Die von diesem Kunden durchgeführten Tests unserer Umformtechnologie waren erfolgreich, was den Grundstein für die heutige Vereinbarung gelegt hat. Das ist ein Prozess, den wir schon einmal erlebt haben. Erfolgreiche Tests von Cell Impact Forming führen zu neuen Aufträgen, was wiederum eine Voraussetzung für die zukünftige Serienproduktion ist", sagt Daniel Vallin, Geschäftsführer von Cell Impact.Der Auftrag umfasst sowohl Durchflussplatten als auch ein Testwerkzeug, das zur Herstellung kundenspezifischer Durchflussplatten verwendet wird. Die Lieferung wird im zweiten Quartal erfolgen, und der Auftragswert beläuft sich auf 0,6 MSEK.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2690599/Cell_Impact.jpgFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Daniel VallinGesprächspartner und Kontakt für IR, Cell Impact AB (publ)+46730686620 oder daniel.vallin@cellimpact.comInformationen zu Cell ImpactCell Impact AB (publ) ist ein weltweit tätiger Anbieter von fortschrittlichen Durchflussplatten für Hersteller von Brennstoff- und Elektrolysezellen. Das Unternehmen hat mit Cell Impact Forming eine einzigartige Methode zur Umformung bei hoher Geschwindigkeit entwickelt und patentiert, die im Vergleich zu herkömmlichen formgebenden Verfahren deutlich skalierbarer und kosteneffizienter ist. Cell Impact Forming ist eine umweltfreundliche Formgebungstechnologie, die kein Wasser und nur sehr wenig Strom verbraucht.Die Cell Impact-Aktie ist am Nasdaq First North Growth Market notiert, und FNCA Schweden AB ist Certified Advisor (CA) des Unternehmens.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cell-impact-liefert-durchflussplatten-und-testgerate-an-einen-groWen-asiatischen-anbieter-302460219.htmlOriginal-Content von: Cell Impact AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164947/6038110