Nvidia - Planung des größten KI-Rechenzentrums in Frankreich

Nvidia plant gemeinsam mit dem Investmentfond MGX das größte KI-Rechenzentrum Europas in Frankreich zu bauen.



Bei dem "Choose france" Gipfel verkündete der US-Chiphersteller Nvidia und der Investmentfond MGX aus Abu Dhabi, dass sie planen, das größte KI-Rechenzentrum Europas zubauen. MGX gehört zu den Investoren des amerikanischen KI-Investitionsprogramms "Stargate" und hatte zuvor OpenAI und xAI unterstützt. Der Bau des KI-Rechenzentrums unterstreicht die Bestrebungen Frankreichs und der Vereinigten Arabischen Emirate sich im Bereich KI stärker zu positionieren. Der KI-Campus soll eine Kapazität von 1,4 Gigawatt umfassen, was dem Strombedarf von einer mittleren Großstadt entspricht. Dies ist für ein KI-Rechenzentrum eine immense Größe. Der Baubeginn ist noch für dieses Jahr geplant, damit Ende 2027 die Server ans Netz gehen können. Das Rechenzentrum soll in der Lage sein, den gesamten KI-Lebenszyklus zu unterstützen. Für den KI-Campus ist ein Investitionsvolumen von rund 8,5 Milliarden Euro eingeplant und der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate kündigte bereits an, dass er bereit wäre bis zu 50 Milliarden Euro in französische Rechenzentren zu investieren. Der französische Präsident Emmanuel Macron plant ebenfalls Hohe Investitionen in KI-Infrastruktur, um im globalen KI-Wettbewerb mithalten zu können.









