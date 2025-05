EQS-News: More Impact AG / Schlagwort(e): Patent

More Impact AG: Patenterteilung in den USA für innovative Technologie Speedinject Frankfurt am Main, 20. Mai 2025 - Die More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact"), ein börsennotierter High-Tech-Medical-Hub, gibt bekannt, dass für die nadellose Injektionstechnologie Speedinject in den Vereinigten Staaten das Patent erteilt wurde. Speedinject ist eine Entwicklung der More-Impact-Tochtergesellschaft The Key Unternehmensberatung GmbH ("The Key"). Damit geht das Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen seiner Internationalisierungsstrategie. Durch die technologische Innovation des Speedinject können Wirkstoffe nadellos verabreicht werden. Die Technologie eignet sich z.B. für die Verabreichung von Medikamenten gegen Diabetes und zur Gewichtsreduktion und wurde unter anderem auf die Anforderungen des US-amerikanischen Marktes zugeschnitten. Dort wächst der Bedarf an effektiven, patientenfreundlichen und umweltverträglichen Lösungen, insbesondere in der Adipositas-Therapie, stetig. Damit adressiert die More-Impact-Tochter einen stark wachsenden Zukunftsmarkt im Pharmabereich. Laut aktuellen Marktanalysen soll die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) für Abnehmspritzen weltweit bei mehr als 18 % (Zeitraum 2023-2030) liegen. Speedinject nutzt ein elektromagnetisch angetriebenes System zur intramuskulären Injektion und verzichtet dabei vollständig auf herkömmliche Nadeln. Das System bietet eine präzise, schmerzarme und hygienische Lösung und hinterlässt bis auf eine recycelbare Glaskarpule dabei kaum Abfall. Eine biologisch abbaubare Karpulenvariante befindet sich bereits in Entwicklung. Die Technologie, für die nun das US-Patent erteilt wurde, eignet sich besonders für Patienten mit Nadelphobie oder chronischem Injektionsbedarf und ist zudem eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Fertigspritzen, die große Mengen an Sondermüll erzeugen. Durch die Erteilung des US-Patents kann die für Jahresende 2025 geplante Markteinführung von Speedinject somit nicht nur in der EU erfolgen, wo die relevanten Patente bereits erteilt wurden. Unter dem Schutz des erteilten US-Patents wird es damit möglich, Speedinject auch in den USA zu vermarkten. Der Pharmamarkt in den USA ist mit 634 Mrd. USD (Stand 2024) weltweit der größte und soll in den nächsten fünf Jahren auf 884 Mrd. USD wachsen. Entsprechend sieht More Impact großes wirtschaftliches Potenzial für Speedinject auf dem US-amerikanischen Markt. Über die More Impact AG Die More Impact AG ist ein börsennotierter High-Tech Medical-Hub, der sich auf die Entwicklung und Unterstützung innovativer Unternehmen im medizinischen Umfeld konzentriert. Mit dem Fokus auf Patentsicherung und der Vermarktung von Produktinnovationen trägt More Impact dazu bei, zukunftsweisende MedTech-Technologien einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und die globale Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern. Strategische Zu- und Verkäufe von Unternehmen, Unternehmenssparten oder einzelnen Patenten runden das Geschäftsmodell ab. Kontakt - Investor & Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

moreimpact@edicto.de



