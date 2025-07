EQS-News: More Impact AG / Schlagwort(e): Personalie

02.07.2025 / 09:28 CET/CEST

Frankfurt am Main, 2. Juli 2025 - Die More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact"), ein börsennotierter High-Tech-Medical-Hub, gibt bekannt, dass das Amtsgericht Frankfurt auf Vorschlag der Gesellschaft Prof. Dr. Stefan Hegemann zum neuen Aufsichtsratsmitglied bestellt hat. Er folgt auf Dr. Karsten Behlke, der sein Amt niedergelegt hat, um ins operative Geschäft der More Impact AG zu wechseln. Prof. Hegemann wird sich auf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 21. August 2025 der Wahl zum Aufsichtsrat stellen.

Mit seiner langjährigen Erfahrung als Mediziner und seiner umfassenden wissenschaftlichen Expertise wird Prof. Hegemann die More Impact künftig bei ihrem Wachstumskurs unterstützen. Er ist Titularprofessor an der Universität in Zürich und ist zudem Gründer der renommierten "Balanceclinic". Prof. Hegemann war mehrere Jahre leitender Arzt in der Klink für Ohren-, Nasen, Hals- und Gesichtschirurgie des Universitätsspital Zürich. Weitere Stationen waren u.a. an der Johns Hopkins University in Baltimore und am Klinikum Karlsbad-Langensteinbach. Sein Studium der Medizin hat er u.a. an der Universität Essen, der LMU München, der McMaster Universität Hamilton, sowie der University of Cape Town in Südafrika absolviert. Prof. Hegemann ist u.a. Mitglied der Prosper-Menière-Society, der Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Audiologen und Neurootologen (ADANO)und der Robert Barány Society. Außerdem ist er sowohl Mitglied der Deutschen Gesellschaft für HNO und Neurologie, Kopf- und Hals-Chirurgie als auch der Schweizer Gesellschaft für Otorhinolaryngologie, Hals- und Gesichtschirurgie. Er hält zudem mehrere Auszeichnungen und ist u.a. Preisträger des ADANO Innovationspreises.

Dr. Gerald Schüssel, CEO der More Impact AG: "Es freut uns sehr, dass Herr Prof. Hegemann sich bereit erklärt hat, das Amt anzunehmen und auch auf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung zur Wahl zu stellen. Mit ihm gewinnen wir einen ausgezeichneten Mediziner für unseren Aufsichtsrat. Von seiner Expertise und Innovationskraft im medizinischen Bereich wird unsere Gesellschaft stark profitieren. Gleichzeitig freue ich mich auf die operative Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Behlke, der bereits als Aufsichtsrat More Impact wertvolle Impulse geliefert hat."



Über die More Impact AG

Die More Impact AG ist ein börsennotierter High-Tech Medical-Hub, der sich auf die Entwicklung und Unterstützung innovativer Unternehmen im medizinischen Umfeld konzentriert. Mit dem Fokus auf Patentsicherung und der Vermarktung von Produktinnovationen trägt More Impact dazu bei, zukunftsweisende MedTech-Technologien einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und die globale Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern. Strategische Zu- und Verkäufe von Unternehmen, Unternehmenssparten oder einzelnen Patenten runden das Geschäftsmodell ab.

Kontakt - Investor & Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

moreimpact@edicto.de

