ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea von 59 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem besser als erwartet ausgefallenen ersten Quartal hob Analyst Sven Weier seine Schätzungen für die Aufträge des Anlagenbauers für 2025 und 2026 an und liegt damit über den Konsenserwartungen. Die Auftragsdynamik sei der entscheidende Punkt, um seine optimistische Haltung beizubehalten, schrieb er am Dienstag./rob/ajx/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 14:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006602006