Der französische Autokonzern Renault und die chinesische Volvo-Mutter Geely weiten ihre Zusammenarbeit offenbar aus: Laut einem Medienbericht nutzt Renault die GEA-Plattform von Geely, um Elektroautos und Plug-in-Hybride für Überseemärkte zu entwickeln. Renault und Geely kooperieren bereits seit einiger Zeit in verschiedenen Bereichen: 2022 kauften sich die Chinesen mit 34 Prozent bei Renault Korea Motors ein, wobei dort bislang Hybrid- und Verbrennerautos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
