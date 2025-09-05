Horse Powertrain, das Joint Venture von Renault und Geely für Verbrennungsmotoren, präsentiert auf der IAA Mobility den Horse C15 - einen kompakten Range Extender, der für die (nachträgliche) Hybridisierung von Batterie-elektrischen Fahrzeugplattformen entwickelt wurde. Laut Horse Powertrain soll der Horse C15 mit minimalen Änderungen an der Plattform auskommen. Sprich: Ursprünglich rein für Elektroantriebe ausgelegte Plattformen könnten - bei einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
