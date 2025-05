Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.060 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Siemens Energy und FMC, am Ende BASF, Sartorius und die Allianz."Die Investoren setzen weiter darauf, dass es sowohl zu einer Friedenslösung im Ukraine-Krieg kommen wird als auch eine Vereinbarung im Handelsstreit zwischen den USA und der EWU kommen wird", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Herabstufung des US-Ratings habe sich relativ schnell und quasi geräuschlos eingepreist. "Die weiteren Folgen werden interessant bleiben.""Es zeichnet sich langsam ein verhaltener und selektiver Handel ab, wie er für den Börsenmonat Mai in Teilen normal ist", so Lipkow. "Das Handelsvolumen bleibt weiterhin sehr dünn und stützt das aktuelle Rekordkursniveau kaum."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1247 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8891 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,35 US-Dollar; das waren 19 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.