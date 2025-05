FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 2020 auf 1960 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Spirituosenkonzerns sei stark gewesen, schrieb Mitch Collett am Dienstag nach der Zahlenveröffentlichung. Der Fokus auf Cash und Kosten in einem schwierigen Umfeld sei begrüßenswert. Die Marktschätzungen hält er aber für zu optimistisch./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002374006