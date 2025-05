NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 149 auf 135 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic kürzte seine Gewinnschätzungen angesichts eines durchwachsenen Umfelds im zweiten Geschäftsquartal. Beim Textilhersteller herrsche gegenwärtig mehr Ebbe als Flut, schrieb er in einem Kommentar am Dienstag./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 13:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: SE0000106270