Stans - Bei der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) kommt es zu einem Chefwechsel. So wird CEO Heinrich Leuthard per Ende Juni 2026 in den Ruhestand treten, wie das Institut am Dienstag mitteilt. Leuthard steht seit 2013 an der Spitze der NKB. Unter seiner Leitung habe die Bank die Erfolgskennzahlen in allen Bereichen deutlich gesteigert und sei zur Marktführerin im Kanton aufgestiegen, heisst es in einer Mitteilung. Zudem habe Leuthard im Ärzte-Segment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...