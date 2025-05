Hongkong - Der chinesische Batteriehersteller CATL ist mit einem kräftigen Kursplus in seinen ersten Handelstag an der Hongkonger Börse gestartet. Zum Handelsstart notierte die Aktie bei 296 Hongkong-Dollar ein Plus von 12,5 Prozent. Zeitweise lag sie später sogar mit über 18 Prozent im Plus. CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) war bereits in der vergangenen Woche für den Handel an der Börse Hongkong zugelassen worden. Dabei erzielte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...