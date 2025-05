Paris/London/Zürich - An Europas Aktienmärkten hat sich die Stimmung am Dienstag weiter aufgehellt. Nachdem die wichtigsten Börsen der Region zu Wochenbeginn letztlich kaum auf die US-Bonitätsabstufung durch Moody's reagiert hatten und zumeist leicht gestiegen waren, stützte nun die vage Hoffnung auf eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine die Kurse. Um die Mittagszeit stand der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 0,43 Prozent höher bei 5.450,64 Punkten. ...

