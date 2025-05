HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie des Konsumgüterherstellers Unilever von 5750 auf 5640 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Euro-Stärke drücke seine Gewinnschätzungen für 2025 um 2 Prozent nach unten, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstag. Die jüngste Kursschwäche sieht er wiederum als attraktive Kaufgelegenheit - rechtzeitig vor der von ihm erwarteten Wachstumsbeschleunigung in den kommenden Quartalen./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 16:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B10RZP78