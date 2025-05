HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Energiekontor auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Der Ausblick des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbarer Energien bleibe positiv, trotz eines nur moderaten Starts ins Jahr, schrieb Jan Bauer am Dienstag nach dem Quartalsbericht./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005313506