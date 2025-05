Der wohl größte Börsengang des Jahres 2025 ist abgeschlossen. Für CATL war das Zweitlisting in Hongkong ein voller Erfolg. Der Batterie-Riese sammelte nicht nur Milliarden ein, sondern spricht auch neue Investoren an. Die neuen H-Shares bieten klare Vorteile gegenüber dem Shenzhen-Listing.Es war ein symbolträchtiger Auftakt: Mit Gongschlag und Prominenz aus Politik und Finanzwelt feierte CATL am Dienstag die Handelsaufnahme an der Börse in Hongkong. CATL-Chef Robin Zeng begrüßte unter anderem Hongkongs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...