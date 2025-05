kundenservice@finanzen100.de

Der Börsengang des chinesischen Batterieherstellers in Hongkong war ein voller Erfolg. Die Aktie startete am Dienstag mit 296 HK-$ und damit 12,5?% über dem Ausgabepreis von 263 HK-$. Im Tagesverlauf lag das Plus zeitweise bei über 18?%. CATL platzierte 135,6?Mio. Aktien und erzielte einen Emissionserlös von rund 4,6?Mrd.?$, was den bisher größten Börsengang des Jahres weltweit darstellt. Die Nachfrage war enorm: Die institutionelle Tranche war 15,2-fach, die Privatkundentranche sogar 151-fach überzeichnet. CATL ist bereits seit 2018 in Shenzhen börsennotiert. Mit der Zweitnotiz in Hongkong will das Unternehmen den Zugang zu internationalen Investoren ausweiten. Die Bewertung der Aktie ist angesichts von EBIT-Margen um 18 % halbwegs nachvollziehbar. Das KGV 2025 liegt bei 20,8 und sinkt für 2026 auf 17,1. Trotz des attraktiven Geschäftsfeldes und CATLs Position als Weltmarktführer ist die Aktie dennoch nur für risikofähige Anleger geeignet. Über die WKN A418NB kann das Papier jetzt auch in Deutschland in Euro gehandelt werden.