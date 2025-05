Continental: Solider Jahresstart, Jahresziele bestätigt | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 20.05.2025

AKTIE IM FOKUS: Continental

Continental: ISIN: DE0005439004 - WKN: 543900 - Ticker: CON

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 75,42 EUR Marktkapitalisierung 15,02 Mrd. EUR Umsatz 2024 39,72 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 39,82 % KGV 2025* 12,35 4 Wochen Performance + 13,36 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2025* 3,38 % Branche Automobilzulieferer

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 9.71 Mrd. EUR erzielt, was 0,8 Prozent weniger ist als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das bereinigte EBIT verbesserte sich, auch dank Kostensenkungsmaßnahmen auf 586 Mio. EUR. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag dieser Wert noch bei 201 Mio. EUR. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 2,1 Prozent auf 6,0 Prozent. Analysten hatten mit einer Rendite von 5,1 Prozent gerechnet und den Umsatz auf 9,57 Mrd. EUR taxiert.

Das Management bestätigte den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, wobei die möglichen Handelsbeschränkungen und die Effekte aus der US-Zollpolitik noch keine Berücksichtigung im Zahlenwerk gefunden haben. Die bereinigte EBIT-Marge soll 2025 im Bereich der 10,5 bis 11,5 Prozent liegen.

Continental hält den Verkauf der Kunststoffsparte im kommenden Jahr für ein wahrscheinliches Szenario. Das Management sieht eine Abspaltung bzw. einen Börsengang als realistisch an. Ob sich daraus eine Sonderausschüttung für die Aktionäre ableiten lässt, ist derzeit noch unklar. Der Kunststoffbereich ist aktuell Herausforderungen ausgesetzt. So sank der Umsatz im ersten Quartal um 7,0 Prozent auf 1,5 Mrd. EUR, die Marge stieg dennoch auf 5,4 Prozent.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Dem Wertpapier gelang es im Mai, nach einem größeren Rücksetzer, eine Stabilisierung abzubilden, die aber von weiterer Schwäche gefolgt wurde. Das Wertpapier konnte sich erst im Juli bei 51,60 EUR stabilisieren und nachfolgend praktisch direkt eine dynamische Entlastungsbewegung über die 60 EUR-Marke abbilden, diese Bewegung wurde nachfolgend aber wieder abverkauft. Die Aktie setzt knapp unter das Juli Tief zurück und markierte bei 51,44 EUR ein weiteres Tief. Von hier aus lief die Aktie aufwärts an und über die 60 EUR-Marke, gab diese Marke aber wieder auf. Es ging dynamisch an das Jahrestief 2024 (51,02 EUR). Die Verluste wurden nachfolgend im Zuge der Aufwärtsbewegung direkt wieder zurückgekauft, die 60 EUR-Marke wurde im Rahmen der Erholung wieder knapp überwunden. Im Oktober gelang es dem Wertpapier erneut über die 60 EUR-Marke zu laufen, die Aktie hat es aber erneut nicht vermocht, sich über dieser Marke festzusetzen. Nachfolgend bröckelten die Notierungen wieder ab. Mit einem GAP up ging es im November direkt über die 60 EUR-Marke, über der sich der Anteilsschein nach einigen Mühen auch etablieren konnte. Im Tageschart ist erkennbar, wie sich die Aktie weiter aufwärtsschieben konnte. Es stellten sich im Handelsverlauf zwar Rücksetzer ein, diese hatten zum einen moderaten Charakter, zum anderen wurde diese immer direkt wieder zurückgekauft. Das Papier konnte sich im Zuge der Erholungen immer wieder aufwärtsschieben. Mitte März wurde ein Hoch bei 72,98 EUR formatiert, das aber direkt abverkauft wurde. Es folgten dynamische Abgaben, die den Anteilsschein unter die 56 EUR-Marke gedrückt haben. Die Verluste konnten in den letzten Handelswochen zurückgekauft werden, das Papier konnte sich im Zuge der Erholung über die 70 EUR-Marke schieben und festsetzen. Gestern wurde im Handel ein neues Jahreshoch (75,90 EUR) formatiert.

Im Zuge der Erholungsbewegung konnte sich die Aktie wieder über die SMA200 (aktuell bei 63,38 EUR) und nachfolgend auch problemlos über die SMA20 (aktuell bei 70,81 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 68,20 EUR) schieben. Der Abstand zur SMA20 ist aktuell veritabel.

Das Tageschart kann damit als uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung der 78/80 EUR und übergeordnet an die 111/112 EUR gehen. Diese Anlaufziele wären erreichbar, solange sich das Wertpapier per Tagesschluss über der SMA20 halten kann....

CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.