Der schwedische Möbelkonzern bietet ab sofort Luft-Wasser-Wärmepumpen an, die von Svea Solar vertrieben und vom schwedischen Unternehmen Aira hergestellt werden. Ikea hat bekannt gegeben, dass er in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Photovoltaik-Unternehmen Svea Solar künftig Luft-Wasser-Wärmepumpen in Deutschland anbietet. "Nachhaltiges Leben sollte für die breite Masse zugänglich sein", sagte Jacqueline Polak von Ikea Deutschland. "Deshalb machen wir bei Ikea Lösungen für erneuerbare Energien wie Wärmepumpen für sie erschwinglich. " Die Wärmepumpen ergänzen das bestehende Portfolio an Lösungen ...

