SAF-HOLLAND hat im Geschäftsjahr 2024 seine Widerstandskraft eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Trotz eines konjunkturell belasteten Umfelds erzielte der Hersteller von Trailer- und Truckkomponenten eine bereinigte EBIT-Marge von 10,1 % - ein Spitzenwert in der Unternehmensgeschichte. CEO Alexander Geis betonte auf der Hauptversammlung in Lohr am Main, dass die breite Kundenstruktur, allen voran das weniger zyklische Ersatzteilgeschäft, sowie frühzeitige Kostenanpassungen den finanziellen Erfolg abgesichert haben und das Unternehmen auch in geopolitisch unsicheren Zeiten stabil halten. Drive2030: ...

