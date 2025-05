FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem insgesamt freundlichen Marktumfeld für Autowerte sind die Aktien von BMW am Dienstag positiv aufgefallen. Sie weiteten am Nachmittag nach der Ankündigung von Aktienrückkäufen ihr Plus auf 1,9 Prozent aus. Im frühen Handel hatten sie noch ein Tief seit gut zwei Wochen markiert.

Mit den Kursgewinnen zeigten die BMW-Aktien eine bessere Entwicklung als die anderen drei Autobauer Volkswagen, Mercedes-Benz und Porsche AG, die um 0,6 bis 1,4 Prozent zulegten. Der Leitindex Dax kam auf etwa ein halbes Prozent Plus.

BMW will bis zu zwei Milliarden Euro in Aktienrückkäufe stecken. Der Großteil des Betrags soll bis spätestens Ende April 2027 auf die im Dax notierten Stammaktien entfallen und höchstens 350 Millionen auf die Vorzugsaktien. In der vergangenen Woche hatte die Hauptversammlung grünes Licht für weitere Käufe gegeben./tih/jha/