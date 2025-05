Infobip gehört zu den ersten Unternehmen in Mitteleuropa, die die leistungsstarke Blackwell-GPU für Rechenzentren von NVIDIA einsetzen

Die globale Kommunikationsplattform Infobip hat NVIDIA DGX B200 -Systeme in ihre Rechenzentrumsinfrastruktur integriert. Damit geht das Unternehmen einen bedeutenden Schritt in seinem Engagement für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz voran. Infobip wird den Supercomputer für das IPCEI-CIS-Projekt einsetzen, eine EU-Initiative mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung einer globalen Kommunikationsplattform der nächsten Generation zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas. Das Projekt soll die digitale Souveränität Europas sicherstellen, indem es die Einhaltung der europäischen Vorschriften rund um Datenschutz und Transparenz verbessert.

Die Kombination aus Communications Platform as a Service (CPaaS)- und Contact Center as a Service (CCaaS)-Plattformfunktionen mit KI bietet leistungsstarke Tools zur Verbesserung des Kundenerlebnisses. Laut Gartner® "wird generative KI bis zum Jahr 2028 in 80 der Unternehmen die dialogorientierte Kundenerfahrung vorantreiben, verglichen mit 20 im Jahr 2024"[1]

NVIDIA DGX B200-Systeme sind mit acht NVIDIA Blackwell-GPUs und einem beeindruckenden 1,4-TB-GPU-Speicher sowie zwei Intel Xeon-CPUs der fünften Generation pro Modul ausgestattet. Dieser Supercomputer dient als KI-Beschleuniger und ist spezialisiert auf das Training sowie die Inferenz von KI-Modellen.

Damir Prusac, Vice President of Research Alliances bei Infobip, sagte: "Wir bei Infobip freuen uns außerordentlich, NVIDIA DGX B200 einzusetzen und die Leistungsfähigkeit dieser Technologie für das IPCEI-CIS-Projekt nutzen zu können. Mit diesem System können wir die Entwicklung und Bereitstellung unserer KI-Modelle vorantreiben, schnellere und effizientere KI-gestützte Lösungen bereitstellen und unsere Position als Innovations- und Technologieführer weiter ausbauen."

"Globale Kommunikationsplattformen sind mit steigenden Anforderungen an sichere, effiziente und skalierbare KI-Lösungen konfrontiert", so Carlo Ruiz, Vice President of Enterprise Solutions bei NVIDIA. "Die DGX-Plattform, die mit NVIDIA Blackwell-Technologie ausgestattet ist, bietet die erforderliche Leistung und Flexibilität, um selbst die komplexesten KI-Workloads zu bewältigen. Innovatoren wie Infobip können so die Entwicklung und Bereitstellung transformativer Lösungen für die nächste Generation der digitalen Kommunikation beschleunigen."

[1] Gartner, "Seize AI Trends to Enhance CPaaS and CCaaS Platforms in 2025" (Von Manoj Bhatia 3. Januar 2025 ID G00823112) GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder dessen Tochterunternehmen in den USA und weltweit und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die Unternehmen in die Lage versetzt, vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey zu schaffen.

