© Foto: Monika Skolimowska - dpa

Die Aktien von Dell haben jüngst ordentlich an Wert gewonnen. Die erweiterte Partnerschaft mit Nvidia kommt bei Anlegern gut an.Im Fokus der neuen Zusammenarbeit steht der Aufbau einer sogenannten AI Factory, die Unternehmen weltweit Zugang zu leistungsstarken KI-Lösungen ermöglichen soll. Gemeinsam mit Nvidia will Dell künftig eine neue Generation von Recheninfrastruktur liefern, die speziell auf den gesamten Lebenszyklus künstlicher Intelligenz ausgerichtet ist - vom Training über die Inferenz bis zur produktiven Nutzung. Die "Dell AI Factory with Nvidia" soll laut Unternehmensangaben "Innovationen für beschleunigte Rechen- und Datenverarbeitung vorantreiben, Abläufe rationalisieren und …